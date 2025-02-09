Глава ЦИК Беларуси Карпенко высказался о своих активах за рубежом после введения санкций против него

Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко высказался в эфире телеканала «Беларусь 1» о своих активах за рубежом после введения персональных санкций против него со стороны Великобритании и Канады.
— Я к этому отношусь спокойно. Меня всегда смешит тема замораживания активов за рубежом. Могу сказать и господам в Канаде, и в Великобритании: не утруждайтесь, у меня нет активов на территории иностранных государств, — заявил Карпенко.
А активность названных стран по вопросу деятельности его как главы ЦИК и гражданина Беларуси председатель Центризбиркома назвал ненужной работой.
Напомним, ранее Игорь Карпенко отреагировал на персональные санкции Великобритании: «Это высочайшая оценка деятельности ЦИК».
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