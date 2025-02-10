Эрдоган посчитал заявления Трампа по Газе абсурдом

«Предложения, внесенные на повестку дня новой американской администрацией под давлением сионистского лобби в отношении Газы, не имеют ничего, что стоило бы внимания и обсуждения. Это полный абсурд, это попытки взбить воду в ступе», — отметил турецкий лидер.
Ранее Белый дом уточнил планы президента США Дональда Трампа относительно сектора Газа. Пресс-секретарь ведомства Кэролайн Ливитт сообщила, что Вашингтон не намерен посылать войска в сектор Газа и финансировать его.
В начале февраля Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США готовы взять сектор Газа под контроль, провести демонтаж неразорвавшихся бомб и другого оружия, а также выровнять территорию.