Эрдоган посчитал заявления Трампа по Газе абсурдом

«Предложения, внесенные на повестку дня новой американской администрацией под давлением сионистского лобби в отношении Газы, не имеют ничего, что стоило бы внимания и обсуждения. Это полный абсурд, это попытки взбить воду в ступе», — отметил турецкий лидер.