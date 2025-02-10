ЦАХАЛ заявила об ударе по тоннелю с территории Сирии в Ливан

«Некоторое время назад самолет ВВС Израиля нанес точный удар, основанный на разведывательных данных, по подземному тоннелю, ведущему с территории Сирии на территорию Ливана, который использовался “Хезболлах” для контрабанды оружия в районе Бекаа и по которому уже наносились удары в прошлом. Армия обороны Израиля решительно настроена предотвратить восстановление и использование этого туннеля», — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.