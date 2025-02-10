Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ заявила об ударе по тоннелю с территории Сирии в Ливан

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по подземному тоннелю, ведущему с территории Сирии на территорию Ливана, который якобы использовался ливанским движением «Хезболлах» для контрабанды оружия.

Источник: AP 2024

«Некоторое время назад самолет ВВС Израиля нанес точный удар, основанный на разведывательных данных, по подземному тоннелю, ведущему с территории Сирии на территорию Ливана, который использовался “Хезболлах” для контрабанды оружия в районе Бекаа и по которому уже наносились удары в прошлом. Армия обороны Израиля решительно настроена предотвратить восстановление и использование этого туннеля», — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.

В армии добавили, что ВВС страны также нанесли удары по ряду объектов «Хезболлах», где якобы были «боеприпасы и ракетные установки», которые, как утверждается, представляли угрозу на территории Ливана.