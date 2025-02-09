Глава ЦИК Карпенко пошутил, чему Запад плохо обучил некоторых белорусов

Говоря об административных нарушениях во время выборов в Беларуси, Карпенко назвал несколько фактов фиксации на фото и видео заполненного бюллетеня, что запрещено законодательством страны. Также, отметил глава ЦИК, выявлено чуть более 600 попыток вынести бюллетень за пределы избирательного участка. На эту тему Карпенко отшутился: