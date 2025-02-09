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Глава ЦИК Карпенко пошутил, чему Запад плохо обучил некоторых белорусов

Глава ЦИК Карпенко пошутил на тему того, чему Запад плохо обучил некоторых белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко в эфире телеканала «Беларусь 1» пошутил на тему того, чему Запад плохо обучил некоторых белорусов.

Говоря об административных нарушениях во время выборов в Беларуси, Карпенко назвал несколько фактов фиксации на фото и видео заполненного бюллетеня, что запрещено законодательством страны. Также, отметил глава ЦИК, выявлено чуть более 600 попыток вынести бюллетень за пределы избирательного участка. На эту тему Карпенко отшутился:

— Но эта цифра на фоне 5 325 участков является мизером. Я пошутил, что некоторые люди с Запада так обучили некоторых белорусов, что они не смогли даже вынести по бюллетеню с каждого участка.

Еще глава ЦИК Беларуси Карпенко высказался о своих активах за рубежом после введения санкций против него.

Также глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал о формировании резервных фондов для быстрого решения проблем белорусов.

Кроме того, рассказываем, что в Минске более 1800 мусоропроводов может быть законсервировано в 2025 году.