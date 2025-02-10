Британия стала участником конфликта после применения ракет Storm Shadow вглубь России, заявил aif.ru посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
«Британия приняла весьма деятельное участие в развязывании и подпитке гибридной войны против нашей страны, ведомой руками украинцев. Более того, стала непосредственным участником конфликта после преступного применения ВСУ ракет Storm Shadow вглубь территории России», — сказал он.
Дипломат отметил, что Великобритания изначально выступала против мирного урегулирования конфликта. Он напомнил о вмешательстве бывшего премьер-министра Бориса Джонсона в Стамбульские переговоры 2022 года, что, по его мнению, привело к их срыву.
«Напомню и о срыве Стамбульских мирных переговоров весной 2022 г. занимавшим тогда пост главы правительства Британии Борисом Джонсоном. Подписание так называемых “столетних договоренностей” с Украиной в ходе визита в Киев премьер-министра Кира Стармера, как и вояж в украинскую столицу мининдел Дэвида Лэмми, укладываются в эту же логику», — сказал дипломат.
По словам Келина, российская сторона не раз предельно четко обозначала свою позицию на этот счет.
«Доносим соответствующие сигналы и в наших контактах с руководством Форин офиса. Активно ставим данный вопрос в публичной плоскости, указывая, что выбранный Лондоном курс противоречит интересам самих британцев и создает риски масштабной эскалации», — добавил Келин.