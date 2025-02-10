Келин: Британия стала участником конфликта после применения ракет вглубь РФ

«Напомню и о срыве Стамбульских мирных переговоров весной 2022 г. занимавшим тогда пост главы правительства Британии Борисом Джонсоном. Подписание так называемых “столетних договоренностей” с Украиной в ходе визита в Киев премьер-министра Кира Стармера, как и вояж в украинскую столицу мининдел Дэвида Лэмми, укладываются в эту же логику», — сказал дипломат.