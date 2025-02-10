Новости СВО. ВС РФ освободили Орехово-Василевку, ВСУ отступают из Успеновки, США готовы завершить конфликт, 10 февраля

Ряд важных новостей пришёл с Часов-Ярского направления. Во-первых, дорога от Бахмута до Часова Яра, так называемое шоссе смерти, была затянута антидроновой сеткой. Ранее такая защита была установлена на пути в Бахмут. Кроме того, нашими войсками было освобождено село Орехово-Василевка. Военный эксперт Юрий Подоляка пишет об этом: «По моим данным это не совсем так. Дело в том, что это село — руины. Там нет ни противника, ни нас. Здесь важен контроль над высотами вокруг. Именно за них идут бои, и у нас есть подвижки. Очень важные подвижки. В чём их суть. Как я уже ранее говорил, если мы хотим обрезать коммуникации Северской группировки противника, нам надо брать под контроль дороги вокруг Рай-Александровки. Этот н.п. — ключ ко всему, что расположено восточнее».