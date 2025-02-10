The Guardian: МИД Британии соучаствует в военных преступлениях

Экс-сотрудник Министерства иностранных дел Великобритании Марк Смит заявил, что МИД Британии является соучастником нескольких военных преступлений в ближневосточном регионе, соответствующий материал опубликовала газета The Guardian.
«То, чему я стал свидетелем, было не просто моральным поражением, а поведением, которое, по моему мнению, перешло порог соучастия в военных преступлениях», — написал дипломат.
Он уточнил, что сотрудники МИД «затягивают, искажают и затушёвывают официальные процессы, чтобы создать фасад легитимности, позволяя при этом совершать самые вопиющие преступления против человечества».
По словам дипломата, он является свидетелем «поведения, которое, перешло порог соучастия в военных преступлениях». В частности, он убедился, что «министры умеют манипулировать правовыми рамками», чтобы оградить «дружественные» Британии государства от ответственности.
Смит утверждает, что ему не раз возвращали отчёты, требуя внести «изменения в выводы». Например, было указано «преуменьшить доказательства ущерба гражданскому населению и подчеркнуть дипломатические усилия, невзирая на факты». Его возражения «были проигнорированы».
Смит заявил, что был сотрудником управления по Ближнему Востоку. Наиболее ярким образцом «манипуляции» экс-дипломат продажу Британией вооружения Саудовской Аравии.
«Правительство Великобритании полностью осознавало, что авиаудары Саудовской Аравии приводят к массовым жертвам среди мирного населения», — говорится в публикации.
Кроме того, по словам Смита, в настоящее время беспокойство вызывают продажа оружия израильской стороне, в результате чего гибнут жители сектора Газа.
Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми приехал в Киев для срыва мирных переговоров.