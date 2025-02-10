Келин: диалог между РФ и Британией важен для недопущения эскалации

«Здесь тоже есть те, кто это понимает и будет стремиться к каким-то договоренностям. Хотя бы повинуясь инстинкту самосохранения. Но также в силу понимания, что мы стоим перед общими вызовами, с которыми без России не справиться. Дипломатия необходима и в контексте нынешнего судьбоносного этапа развития нашей страны. Ведь переговоры не всегда предполагают нахождение общего знаменателя и торжественное подписание совместных деклараций», — подчеркнул Келин.