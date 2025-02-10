Келин: диалог между РФ и Британией важен для недопущения эскалации

Посол России в Великобритании Андрей Келин подчеркнул важность дипломатического диалога между Москвой и Лондоном для предотвращения дальнейшей эскалации. В интервью aif.ru он отметил, что несмотря на глубокий кризис в отношениях, поддержание каналов связи остается критически важным.
По словам Келина, некоторые страны, в том числе Великобритания, движимы узкогрупповыми интересами и верой в собственную исключительность, в последние годы навязывают другим пресловутый порядок, основанный на правилах.
«В нарушение норм международного права применяет в отношении неугодных государств нелегитимные инструменты давления от псевдосанкций до так называемых гуманитарных интервенций. Но я убежден, что диалог будет востребован всегда. В период нынешней острой международной напряженности он важен для недопущения эскалации», — заявил дипломат.
Он также добавил, что некоторые на Западе все же осознают, что без России невозможно справиться с глобальными вызовами.
«Здесь тоже есть те, кто это понимает и будет стремиться к каким-то договоренностям. Хотя бы повинуясь инстинкту самосохранения. Но также в силу понимания, что мы стоим перед общими вызовами, с которыми без России не справиться. Дипломатия необходима и в контексте нынешнего судьбоносного этапа развития нашей страны. Ведь переговоры не всегда предполагают нахождение общего знаменателя и торжественное подписание совместных деклараций», — подчеркнул Келин.
Также посол подчеркнул важность дипломатии как инструмента коммуникации, позволяющего донести позицию России и анализировать намерения оппонентов.
«Одновременно, в условиях фактической цензуры, которой в западных странах подвергаются российские и альтернативные СМИ, перед российскими дипломатами стоит задача доводить позицию России до думающих элементов истеблишмента и широких кругов населения стран пребывания. Это касается международной повестки, правды о происходящем в России, в т.ч. в контексте СВО», — заявил он.
Эти усилия, добавил Келин, способствуют защите национальных интересов РФ и укреплению ее позиций в новом мировом порядке.