От блогеров до судей: Какие СМИ и ведомства Украины жили на деньги США и как их отрабатывали

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ), которая включает в себя национальные телевизионные каналы «Перший», «Суспильне культура», «Суспильне спорт», радиоканалы «Украинское радио», «Радио Проминь», «Радио культура», «Радиоточка», «Радио Украина Интернейшнл». Насчитывает 24 региональных филиала, а также широко представлена в Интернете. Национальное информационное агентство «Укринформ».Информационное агентство «Лигабизнесинформ». «Украинская правда» и издания одноимённого холдинга: «Экономическая правда», «Народная правда», «ТаблоID» и др. Журнал и информационно-новостной интернет-ресурс «Новое время».Независимое украинское агентство журналистских расследований «Слідство.Інфо».Телеканал Hromadske и радиостанция «Громадське радио», которые появились ровно с началом Евромайдана в 2013 году. Кстати, радиостанция на Украине появлялась и раньше, тогда она финансировалась международным фондом «Возрождение» — одним из проектов Джорджа Сороса в Незалежной. Интернет-издание «Детектор медіа», принадлежащее одноимённой общественной организации. Аналитическое интернет-издание Zaxid.net, вещающее из Львова. Группа антикоррупционных и информационных проектов популярного на Украине журналиста-расследователя Дениса Бигуса Bihus Info. Как и Hromadske, появилась точно с началом переворота на Майдане осенью 2013 года.