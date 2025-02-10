Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью aif.ru заявил, что западные страны стараются не замечать возрождение неонацизма и предпочитают игнорировать неудобные страницы истории.
По его словам, память о борьбе с фашизмом во Второй мировой войне должна служить уроком и объединять народы, но в нынешних условиях политические элиты Запада стремятся очернить Россию и замалчивают решающую роль СССР в победе.
«Действительно, память о совместной борьбе с фашизмом в годы Второй мировой войны — тема, которая должна служить уроком и сближать наши страны даже в самые сложные времена. Просто потому что невозможно отрицать факт былого союзничества, равно как и решающую роль СССР в победе над “коричневой чумой”. А к гитлеризму в британском обществе отношение по-прежнему однозначно негативное. Однако нынешние власти пытаются очернить Россию “по всем статьям”, а становление неонацизма в некоторых государствах стремятся не замечать. Да и неудобные страницы истории нередко предпочитают попросту игнорировать», — сказал Келин.
Он отметил, что даже в заявлениях отдельных британских деятелей по случаю годовщины освобождения Освенцима не нашлось места для упоминания Красной армии.
«Мы же о сотрудничестве той поры не забываем сами, и не позволяем этого другим. Как Вы знаете, о героизме британских моряков — участников Северных конвоев, говорил в ходе декабрьской Прямой линии Президент России. Некоторым из них Владимир Владимирович когда-то лично вручал российские награды в Лондоне. С кем-то тепло общался в Москве на празднованиях Дня Победы. И наши Посольство и Генконсульство уже давно ведут разностороннюю работу по увековечиванию памяти о тех арктических походах. И, конечно же, о главном — о подвиге советского народа», — подчеркнул Келин.
Он выразил надежду, что со временем западный истеблишмент откажется от избирательного отношения к истории.