Келин: Запад игнорирует становление неонацизма и неудобные страницы истории

«Мы же о сотрудничестве той поры не забываем сами, и не позволяем этого другим. Как Вы знаете, о героизме британских моряков — участников Северных конвоев, говорил в ходе декабрьской Прямой линии Президент России. Некоторым из них Владимир Владимирович когда-то лично вручал российские награды в Лондоне. С кем-то тепло общался в Москве на празднованиях Дня Победы. И наши Посольство и Генконсульство уже давно ведут разностороннюю работу по увековечиванию памяти о тех арктических походах. И, конечно же, о главном — о подвиге советского народа», — подчеркнул Келин.