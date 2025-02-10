«Трамп баламутит воду в Газе»: Эрдоган исключил выселение палестинцев

Заявления президента США Дональда Трампа о выселении палестинцев из Газы не стоят внимания, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он сообщил на пресс-конференции в аэропорту имени Ататюрка перед отправлением в четырёхдневное путешествие по Малайзии, Индонезии и Пакистану.