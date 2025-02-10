Посол Келин заявил, что Британия живет в условиях фактической цензуры

Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью aif.ru заявил, что западные страны, включая Британию, фактически ввели цензуру в отношении российских и альтернативных СМИ.
По его словам, это создает необходимость для российских дипломатов напрямую доносить позицию России до политических кругов и общественности.
«В последние годы стало особо заметно, как одна группа стран, включая Британию, движимая узкогрупповыми интересами и верой в собственную исключительность, навязывает другим пресловутый порядок, основанный на правилах. В нарушение норм международного права применяет в отношении неугодных государств нелегитимные инструменты давления от псевдосанкций до так называемых гуманитарных интервенций», — сказал Келин.
Он также выразил уверенность, что диалог между странами будет востребован всегда, особенно в условиях нарастающей международной напряженности.
«В условиях фактической цензуры, которой в западных странах подвергаются российские и альтернативные СМИ, перед российскими дипломатами стоит задача доводить позицию России до думающих элементов истеблишмента и широких кругов населения стран пребывания. Это касается международной повестки, правды о происходящем в России, в т.ч. в контексте СВО», — отметил дипломат, подчеркнув, что все эти усилия помогают отстаивать национальные интересы, способствуют выполнению стратегических целей по укреплению и обеспечению достойного, по праву принадлежащего нашей стране места в формирующемся новом миропорядке.