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Посол Келин заявил, что Британия живет в условиях фактической цензуры

По словам Келина, есть необходимость для российских дипломатов напрямую доносить позицию РФ до политических кругов и общественности.

Источник: Аргументы и факты

Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью aif.ru заявил, что западные страны, включая Британию, фактически ввели цензуру в отношении российских и альтернативных СМИ.

По его словам, это создает необходимость для российских дипломатов напрямую доносить позицию России до политических кругов и общественности.

«В последние годы стало особо заметно, как одна группа стран, включая Британию, движимая узкогрупповыми интересами и верой в собственную исключительность, навязывает другим пресловутый порядок, основанный на правилах. В нарушение норм международного права применяет в отношении неугодных государств нелегитимные инструменты давления от псевдосанкций до так называемых гуманитарных интервенций», — сказал Келин.

Он также выразил уверенность, что диалог между странами будет востребован всегда, особенно в условиях нарастающей международной напряженности.

«В условиях фактической цензуры, которой в западных странах подвергаются российские и альтернативные СМИ, перед российскими дипломатами стоит задача доводить позицию России до думающих элементов истеблишмента и широких кругов населения стран пребывания. Это касается международной повестки, правды о происходящем в России, в т.ч. в контексте СВО», — отметил дипломат, подчеркнув, что все эти усилия помогают отстаивать национальные интересы, способствуют выполнению стратегических целей по укреплению и обеспечению достойного, по праву принадлежащего нашей стране места в формирующемся новом миропорядке.