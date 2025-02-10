Посол Келин заявил, что Британия живет в условиях фактической цензуры

«В условиях фактической цензуры, которой в западных странах подвергаются российские и альтернативные СМИ, перед российскими дипломатами стоит задача доводить позицию России до думающих элементов истеблишмента и широких кругов населения стран пребывания. Это касается международной повестки, правды о происходящем в России, в т.ч. в контексте СВО», — отметил дипломат, подчеркнув, что все эти усилия помогают отстаивать национальные интересы, способствуют выполнению стратегических целей по укреплению и обеспечению достойного, по праву принадлежащего нашей стране места в формирующемся новом миропорядке.