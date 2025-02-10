На встрече с журналистами перед началом своего азиатского турне, в ходе которого он посетит Малайзию, Индонезию и Пакистан, Эрдоган отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов пойти навстречу, если поступит соответствующее предложение о переговорах.
«Мы приветствуем сигналы Трампа и Путина по этой теме. Турция готова сделать всё возможное в этом контексте», — сказал Эрдоган.
Ранее американские СМИ писали о том, что президент РФ Владимир Путин как никогда близок к достижению целей России на Украине. Российские военные демонстрируют стабильный прогресс на фронте, тогда как их противники сталкиваются с дефицитом личного состава и вооружений из-за возможного прекращения военной помощи от США.