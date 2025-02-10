Келин: Лондон делает все, чтобы утаить правду о судьбе Скрипалей

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон намеренно скрывает информацию о судьбе Сергея и Юлии Скрипалей. В интервью aif.ru дипломат подчеркнул, что британские власти делают все, чтобы утаить правду.
«Конечно, мы надеемся, что Сергей и Юлия Скрипали живы, здоровы и остаются на свободе. Но беспокойство за них только растет. К сожалению, власти Британии делают все, чтобы утаить правду о судьбе наших граждан», — сказал он.
Дипломат также поделился, что недавно под каким-то конспирологическим предлогом, навязанным британскими силовыми ведомствами, Скрипалям не дали присутствовать на нашумевших публичных слушаниях по делу о гибели британской подданной Дон Стерджесс.
«Более того, власти отмели возможность не то что дистанционного участия, но даже демонстрации видео- или хотя бы аудиозаписи их показаний», — подчеркнул Келин.
Он также добавил, что Россия неоднократно запрашивала информацию о состоянии Скрипалей, но Лондон продолжает игнорировать эти обращения.
«Нам, как вы понимаете, британские власти информацию тоже не дают. Но мы не собираемся сидеть сложа руки и вопрос перед Лондоном ставим крайне настойчиво», — отметил дипломат.
Ранее посол также заявлял о том, что каналы связи между Россией и Великобританией остаются открытыми, а дипломатические отношения сохраняются даже в разгар «антироссийской истерии».