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Трамп отказался раскрыть, когда и как часто общался с Путиным

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался раскрыть детали своих контактов с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил в воскресенье журналистский пул Белого дома.

Источник: © РИА Новости

«Президент отказался конкретизировать, когда и как часто он общался с Путиным,» — передает пул сопровождающих главу государства репортеров.

Информация о переговорах двух лидеров ранее появилась в американском издании New York Post. Газета утверждает что стороны вели разговор на украинскую тематику. При этом сам Трамп отказался отвечать на вопрос СМИ о том, сколько раз он связывался с Путиным.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» не подтвердил и не опроверг данные о телефонном разговоре Путина с Трампом.

Трамп уже неоднократно изъявлял желание встретиться с Путиным лично. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.