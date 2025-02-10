Трамп отказался раскрыть, когда и как часто общался с Путиным

«Президент отказался конкретизировать, когда и как часто он общался с Путиным,» — передает пул сопровождающих главу государства репортеров.
Информация о переговорах двух лидеров ранее появилась в американском издании New York Post. Газета утверждает что стороны вели разговор на украинскую тематику. При этом сам Трамп отказался отвечать на вопрос СМИ о том, сколько раз он связывался с Путиным.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» не подтвердил и не опроверг данные о телефонном разговоре Путина с Трампом.
Трамп уже неоднократно изъявлял желание встретиться с Путиным лично. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.