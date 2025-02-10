Эрдоган: Заявления Трампа о Газе абсурдны и не заслуживают внимания

По его мнению, подобные абсурдные инициативы сформированы под воздействием сионистского лобби и не заслуживают внимания.
«Это просто попытки разжечь конфликт в Газе», — заявил турецкий лидер.
На той же пресс-конференции Эрдоган подчеркнул, что никто не имеет права выселять жителей Газы с их исторической земли, где они обитают на протяжении тысячелетий. Президент Турции отметил, что Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим составляют Палестину, принадлежащую палестинскому народу.
Ранее Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США готовы забрать себе и восстановить Газу. При этом палестинцев американский лидер предложил переселить в Египет и Иорданию.