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Эрдоган: Заявления Трампа о Газе абсурдны и не заслуживают внимания

Заявления новой администрации Соединённых Штатов по Газе не заслуживают внимания и обсуждения, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту перед четырёхдневным туром по азиатским странам.

По его мнению, подобные абсурдные инициативы сформированы под воздействием сионистского лобби и не заслуживают внимания.

«Это просто попытки разжечь конфликт в Газе», — заявил турецкий лидер.

На той же пресс-конференции Эрдоган подчеркнул, что никто не имеет права выселять жителей Газы с их исторической земли, где они обитают на протяжении тысячелетий. Президент Турции отметил, что Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим составляют Палестину, принадлежащую палестинскому народу.

Ранее Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США готовы забрать себе и восстановить Газу. При этом палестинцев американский лидер предложил переселить в Египет и Иорданию.