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Посольство РФ настаивает на личной встрече с Юлией Скрипаль

Москва продолжает требовать от Лондона предоставления подробных сведений о Сергее и Юлии Скрипаль.

Источник: Аргументы и факты

Российское посольство в Великобритании продолжает добиваться встречи с Юлией Скрипаль, заявляя, что британские власти скрывают информацию о ее судьбе и состоянии ее отца. Об этом сообщил посол РФ в Британии Андрей Келин в интервью aif.ru.

Он подчеркнул, что обеспокоенность за Скрипалей только растет, поскольку Лондон препятствует их участию даже в удаленном формате в разбирательствах, связанных с делом о гибели Дон Стерджесс.

По его словам, это свидетельствует о нежелании британской стороны показывать россиян, что ставит под сомнение не только обстоятельства инцидента 2018 года, но и их дальнейшую судьбу.

Как вы знаете, в прошлом году, после нескольких лет молчания на этот счет, Форин офис сообщил, что Юлия знает о возможности получения консульской помощи с российской стороны. И если захочет, то обратится в Посольство. Для нас такой информации «через третьи руки», конечно, недостаточно. Тем более что о ее отце вообще не было сказано ни слова. Поэтому продолжаем давить на британцев публично и в двусторонних контактах", — сказал дипломат.

Кроме того, в связи с этим Москва продолжает требовать от Лондона предоставления подробных сведений о Сергее и Юлии Скрипаль и настаивает на личной встрече, которая позволила бы убедиться в их благополучии и свободе в принятии решений.