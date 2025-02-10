Посольство РФ настаивает на личной встрече с Юлией Скрипаль

Как вы знаете, в прошлом году, после нескольких лет молчания на этот счет, Форин офис сообщил, что Юлия знает о возможности получения консульской помощи с российской стороны. И если захочет, то обратится в Посольство. Для нас такой информации «через третьи руки», конечно, недостаточно. Тем более что о ее отце вообще не было сказано ни слова. Поэтому продолжаем давить на британцев публично и в двусторонних контактах", — сказал дипломат.