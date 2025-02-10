Эксперты усомнились в выгоде Трампа от редкоземельных металлов на Украине

После предложения президента США Дональда Трампа оказывать Украине помощь в обмен на ее редкоземельные металлы украинские и западные СМИ привели оценки экспертов, согласно которым запасы полезных ископаемых оцениваются в триллионы долларов. «Forbes Украина» приводил цифру $15 трлн, в то же время The Washington Post еще в 2022 году со ссылкой на аналитиков писала, что под контролем России уже оказались месторождения с запасами на $12,4 трлн. Опрошенные РБК эксперты рассказали, какие на Украине остались полезные ископаемые и каков потенциал для их добычи.