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Келин: английские моряки носят российские медали наряду с британскими

Андрей Келин заявил, что нынешние власти Британии стремятся не замечать становление неонацизма в некоторых государствах.

Источник: Аргументы и факты

Британские моряки, участвовавшие в Северных конвоях во время Второй мировой войны, продолжают носить российские награды наряду с британскими. Об этом в интервью aif.ru заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Он напомнил, что о героизме британских моряков — участников Северных конвоев говорил в ходе декабрьской Прямой линии президент России Владимир Путин.

«Некоторым из них Владимир Владимирович когда-то лично вручал российские награды в Лондоне. С кем-то тепло общался в Москве на празднованиях Дня Победы. И наши Посольство и Генконсульство уже давно ведут разностороннюю работу по увековечиванию памяти о тех арктических походах. И, конечно же, о главном — о подвиге советского народа», — отметил посол.

Также он добавил, что российское посольство и генконсульства в Великобритании проводят работу по сохранению исторической памяти, организовывают памятные мероприятия и поддерживают ветеранов.

«Навещаем наших соотечественников-ветеранов. Готовимся к новым мероприятиям. Разумеется, этот год — особенный, он пройдет под знаком 80-летия Великой Победы. Но для нас тема важна и без привязки к датам», — поделился собеседник.

Он также обратил внимание на тенденцию британских властей к переписыванию истории, игнорирование роли СССР в победе над нацизмом и стремление стереть неудобные страницы прошлого.

«Народ Соединенного Королевства, в отличие от своих политиков, это замечает и воспринимает. Еще оставшиеся здесь участники конвоев носят российские медали в одном ряду с британскими. Надеюсь, что настанет время, когда и истеблишмент излечится от коллективной амнезии», — сказал Андрей Келин.