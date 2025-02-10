Келин: английские моряки носят российские медали наряду с британскими

«Некоторым из них Владимир Владимирович когда-то лично вручал российские награды в Лондоне. С кем-то тепло общался в Москве на празднованиях Дня Победы. И наши Посольство и Генконсульство уже давно ведут разностороннюю работу по увековечиванию памяти о тех арктических походах. И, конечно же, о главном — о подвиге советского народа», — отметил посол.