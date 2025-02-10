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Белый дом: Трамп отказался раскрыть, когда и как часто общался с Путиным

Песков не подтвердил и не опроверг телефонный разговор Путина и Трампа.

Американский лидер Дональд Трамп не стал раскрывать детали своих контактов с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, информирует пресс-пул Белого дома.

«Президент отказался конкретизировать, когда и как часто он общался с Путиным», — сообщили журналисты, сопровождающие Трампа.

Ранее американская газета New York Post сообщила, что Трамп провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Указывалось, что лидеры двух стран обсудили конфликт на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг телефонный разговор Путина и Трампа. Он отметил, что в процессе работы администрации Соединённых Штатов происходит «множество различных взаимодействий, которые осуществляются по разным каналам».

Трамп Дональд