Axios: охрана Трампа из-за Ирана использовала самолеты-приманки

Известный журналист Алекс Айзенштадт утверждает, что во время предвыборной кампании 2024 года охрана Дональда Трампа применила самолеты-приманки для предотвращения возможного покушения на американского лидера со стороны Ирана.
Такие данные, как пишет портал Axios, содержатся в книге Айзенштадта, которая на данный момент готовится к выпуску.
«Риск того, что Трамп может быть убит Ираном, был гораздо серьезнее, чем об этом публично говорилось. В результате служба охраны ввела чрезвычайные меры предосторожности, в том числе применив самолеты-приманки», — говорится в публикации.
Так, на одно из предвыборных действ основная часть персонала кандидата в президенты США летела на его личном узнаваемом лайнере, а сам Трамп — на секретном самолете.
«Когда сотрудники узнали о таком маневре охраны, то были крайне возмущены, поскольку боялись стать “сопутствующим ущербом”», — пишет издание.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг телефонный разговор Путина и Трампа. Он отметил, что в процессе работы администрации США происходит «множество различных взаимодействий, которые осуществляются по разным каналам».