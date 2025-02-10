В Киеве судят экс-главу СБУ Крыма за «сдачу юга Украины»

Кулинича подозревают в том, что в 2019 году он внедрился в окружение тогда ещё действующего президента Украины Владимира Зеленского (полномочия истекли 20 мая 2024 года). По версии следствия, за этой операцией стоял бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Владимир Сивкович.