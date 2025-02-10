«Миллиардер-маньяк»: Южноафриканская партия послала Илона Маска к чёрту

Поводом для конфликта стало видео в социальной сети X, на котором, как утверждает Маск, Малема призывает к насилию против белого населения. Партия заявила, что не намерена терпеть оскорбления в адрес своего лидера и считает действия Маска попыткой подрыва суверенитета Южной Африки.