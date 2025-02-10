Трамп впервые пролетел над Американским заливом

Американский лидер Дональд Трамп утвердил указ, объявляющий 9 февраля текущего года «первым в истории» Днём Американского залива.
Указ подписан на борту президентского самолёта. Трамп впервые пролетел над переименованным Мексиканским заливом.
В Сети появились соответствующие кадры.
Напомним, в январе Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. Соответствующий документ был обнародован на сайте Белого дома.
Президент Соединённых Штатов утверждает, что Мексика была в восторге от переименования залива в «Залив Америки».