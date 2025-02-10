Шольц счёл неправильным поставлять Киеву оружие ФРГ для ударов вглубь РФ

Олаф Шольц заявил, что Германия не должна снабжать Украину вооружением, которое способно наносить удары вглубь России. Это мнение канцлер ФРГ высказал во время предвыборных дебатов с кандидатом на пост главы правительства Фридрихом Мерцем.