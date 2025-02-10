Шольц счёл неправильным поставлять Киеву оружие ФРГ для ударов вглубь РФ

«Я считаю неправильным, чтобы мы предоставляли Киеву оружие, способное наносить значительный вред на значительном расстоянии внутри РФ», — сказал Шольц.
Политик также подчеркнул, что такой шаг может привести к эскалации конфликта.
«На такой шаг идти нельзя, когда на тебе лежит ответственность за Германию», — добавил Шольц.
Ранее канцлер раскритиковал ультиматум Дональда Трампа Украине, касающийся поставок редкоземельных материалов в обмен на помощь. Шольц призывал использовать ресурсы для восстановления страны после окончания конфликта.