Шольц счёл неправильными поставки ФРГ оружия Киеву для ударов вглубь РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает неправильным, чтобы Германия отправляла украинской стороне вооружение, с помощью которого можно наносить удары вглубь Российской Федерации.
«Я не считаю правильным, если мы будем поставлять оружие, которое может быть использовано с большой разрушительной силой вглубь российской территории», — заявил он.
Заявление прозвучало в эфире ZDF в рамках дебатов Шольца с кандидатом в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем.
«Я думаю, что это именно тот шаг, который не следует делать, если вы несёте ответственность за Германию», — сказал Шольц.
Ранее Шольц заявлял, что Берлин будет нести ответственность за Украину и вооружать эту страну даже после окончания украинского конфликта, а также подписания мирного соглашения.