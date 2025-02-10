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Шольц счёл неправильными поставки ФРГ оружия Киеву для ударов вглубь РФ

Заявление прозвучало в рамках дебатов с Мерцем.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает неправильным, чтобы Германия отправляла украинской стороне вооружение, с помощью которого можно наносить удары вглубь Российской Федерации.

«Я не считаю правильным, если мы будем поставлять оружие, которое может быть использовано с большой разрушительной силой вглубь российской территории», — заявил он.

Заявление прозвучало в эфире ZDF в рамках дебатов Шольца с кандидатом в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем.

«Я думаю, что это именно тот шаг, который не следует делать, если вы несёте ответственность за Германию», — сказал Шольц.

Ранее Шольц заявлял, что Берлин будет нести ответственность за Украину и вооружать эту страну даже после окончания украинского конфликта, а также подписания мирного соглашения.