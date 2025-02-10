Трамп заявил, что Канада была бы гораздо лучше в качестве 51-го штата США

Канада была бы более выгодным партнером для США в качестве их 51-го штата, тогда как текущие экономические отношения стран приносят убытки американской экономике, заявил президент Дональд Трамп.
«Я убеждён, что Канада могла бы стать 51-м штатом, и она тогда была бы гораздо лучше. Мы теряем 200 миллиардов долларов в год из-за Канады, и я не намерен это терпеть. Почему мы фактически субсидируем Канаду? Если бы они были частью нашей страны, это было бы справедливо», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox.
По его словам, подобные убытки США несут из-за торгового дисбаланса с северным соседом. Президент подчеркнул, что США должны переосмыслить экономические отношения с Канадой, если она сохранит свою независимость.
Кроме того, глава Белого дома в общении с журналистами назвал Канаду «нежизнеспособной» страной, раскритиковав ее власти за недостаточные расходы на оборону.
«Канада — это несостоятельное государство, поскольку они не выделяют достаточно средств на обеспечение безопасности, полагая, что Соединённые Штаты Америки всегда будут их защищать», — отметил Трамп.
В январе канадский премьер-министр Джастин Трюдо ответил на призыв Трампа к присоединению Канады словами «чёрта с два».