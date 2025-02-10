Трамп заявил, что Канада была бы гораздо лучше в качестве 51-го штата США

«Я убеждён, что Канада могла бы стать 51-м штатом, и она тогда была бы гораздо лучше. Мы теряем 200 миллиардов долларов в год из-за Канады, и я не намерен это терпеть. Почему мы фактически субсидируем Канаду? Если бы они были частью нашей страны, это было бы справедливо», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox.