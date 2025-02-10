Трамп отказался раскрывать подробности своих контактов с Путиным

Ранее западные средства массовой информации сообщили о прошедшем телефонном разговоре между Путиным и Трампом. Сам американский президент заявил, что темой обсуждения с российским лидером стал украинский вопрос. Однако в Кремле отказались комментировать беседы президента с американским коллегой. Официальный Белый дом, следуя позиции Кремля, также отказался давать комментарии по переговорам между Путиным и Трампом.