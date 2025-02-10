Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что западным государствам следует помочь Киеву создать «сильную» армию.
«Это первое, что важно. С безопасными гарантиями, о которых мы должны договориться между собой», — сказал он.
Высказывание прозвучало в ходе дебатов с кандидатом в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем. Дебаты показал телеканал ZDF.
По словам Шольца, в настоящее время экономика Украины не позволит ей финансировать «армию такого масштаба, который необходим для самообороны».
При этом канцлер ФРГ заявил, что отправка Киеву вооружения, способного наносить удары вглубь РФ, является неправильным решением.
В Российской Федерации неоднократно заявляли, что военная помощь Киеву лишь затягивает украинский конфликт.