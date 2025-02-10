Кишинев, Киев и Запад мешают выполнить предложения России по газу в ПМР

Высокопоставленный дипломат пояснил, что, «однако, это невыгодно Кишиневу, Киеву и Западу, которые искусственно создали нынешнюю абсурдную ситуацию, препятствуют реализации российских предложений по альтернативным схемам поставок газа и используют момент для давления на Приднестровье через создание там гуманитарной катастрофы».