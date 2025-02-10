Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт стали и алюминия в США

«С понедельника на сталь и алюминий будут введены пошлины по 25% на каждую категорию», — отметил глава государства.
Кроме того, как указано в информации от пресс-пула, Трамп также сообщил о намерении с 11 февраля ввести «ответные пошлины» в отношении других стран. Американский лидер отвечал на вопросы журналистов во время полёта в штат Луизиана на Супербоул.
Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует утвердить 16-й пакет санкций против России до 24 февраля. Он будет включать запрет на импорт первичного алюминия. Процесс отказа от российского металла предполагается осуществлять поэтапно.