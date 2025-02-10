Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц выступил за поставки Taurus Киеву

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц выступил за поставки Вооружённым силам Украины дальнобойных крылатых ракет Taurus, заявление прозвучало в ходе теледебатов с Олафом Шольцем.
Мерц добавил, что такие поставки должны согласовываться в ЕС.
«Я всегда был предельно ясен в вопросе Украины и поставок Taurus. Я никогда не менял своего мнения. Я всегда говорил, что поставка крылатых ракет должна согласовываться в Европейском союзе», — заявил он.
Кандидат в канцлеры напомнил, что дальнобойное оружие поставляют Соединённые Штаты и Британия.
«Мы тоже должны были бы поставлять», — сказал Мерц.
Напомним, Шольц, несмотря на просьбы украинской стороны, неоднократно отвергал возможность передачи ВСУ ракет Taurus, дальность полёта которых составляет около 500 километров.
В ходе дебатов с Мерцем он также заявил, что отправка Киеву вооружения, способного наносить удары вглубь РФ, является неправильным решением.
Мерц является председателем Христианско-демократического союза и кандидатом в канцлеры Германии от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.