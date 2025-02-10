Небензя назвал условия заключения мирного договора с Украиной

Россия, отметил Небензя, всегда подчеркивала свою готовность к диалогу «со всеми лицами, которые заинтересованы в поиске устойчивого долгосрочного мира на взаимоприемлемых условиях». Тем не менее, добавил он, в контексте украинского сюжета возникает вопрос — кто будет подписывать потенциальные мирные договоренности, как они будут юридически оформлены.
Так, напомнил постпред, Зеленский своим указом запретил переговоры с Россией, а полномочия «главы киевского режима» и так истекли в мае прошлого года, и, согласно конституции Украины, не могут быть продлены.
«Эти факторы могут осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов. Если переговоры будут нелегитимными, значит и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными. Принципиально важно, чтобы люди, которые будут подписывать мирные соглашения, имели на то законные полномочия», — сказал Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Он напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать спикер Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский лидер выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, президент США Дональд Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.