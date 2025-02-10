Трамп заявил, что встретился бы с Путиным в подходящий момент

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает возможным проведение встречи с российским лидером Владимиром Путиным в подходящий момент, добавив, что также рассчитывает на телефонные разговоры с ним в будущем.
«Думаю, что я встретился бы с Путиным в подходящий момент», — заявил Трамп журналистам на борту своего лайнера в ходе его следования в штат Луизиана.
Глава Белого дома также ответил на вопрос, были ли у него телефонные разговоры с президентом России до или после инаугурации.
«Были. Давайте просто скажем, что они у меня были… И я ожидаю, что разговоров будет гораздо больше», — сказал он.
«…Если мы и говорим (ред. — с Путиным), то я не хочу слишком рано рассказывать вам о беседах. Но я думаю, что мы добиваемся прогресса», — добавил Трамп.
Президент США также в очередной раз подчеркнул, что конфликт на Украине «должен быть прекращен в скором времени».