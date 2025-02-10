Трамп назвал выгоду для Канады, если та войдёт в состав США

«Я полагаю, что Канаде было бы намного лучше в статусе 51-го штата. Каждый год мы теряем из-за Канады 200 миллиардов долларов, и я не собираюсь это терпеть. Это слишком велико», — заявил Трамп в интервью.
Он отметил, что не возражал бы, если бы Канада стала 51-м штатом и задался вопросом, почему Вашингтон ежегодно должен выделять соседу 200 миллиардов долларов, по сути, в виде субсидий.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил мнение, что угрозы президента США Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом являются реальными, и одна из причин этого кроется в наличии богатых ресурсов страны.
Как сообщал Life.ru, Трамп серьёзно рассматривает возможность интеграции Канады в состав США, несмотря на слова Трюдо о том, что такая перспектива маловероятна. Чтобы повлиять на Оттаву, президент США объявил о введении пошлин в размере 25% на некоторые товары и 10% на энергоресурсы соседнего государства. В ответ Канада ввела пошлины на американские товары.