Трамп назвал выгоду для Канады, если та войдёт в состав США

Как сообщал Life.ru, Трамп серьёзно рассматривает возможность интеграции Канады в состав США, несмотря на слова Трюдо о том, что такая перспектива маловероятна. Чтобы повлиять на Оттаву, президент США объявил о введении пошлин в размере 25% на некоторые товары и 10% на энергоресурсы соседнего государства. В ответ Канада ввела пошлины на американские товары.