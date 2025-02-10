Дмитрий Демешин проверил снабжение именных батальонов Хабаровского края в зоне СВО

Глава правительства Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе очередной поездки в зону специальной военной операции встретился на Донбассе с бойцами-дальневосточниками. Губернатор передал очередную партию спецснаряжения, техники и гуманитарной помощи, собранной жителями региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Отличный настрой у воинов, ведь они чувствуют, как мы поддерживаем их, ждём домой с Победой, — написал Дмитрий Демешин в своём аккаунте в Телеграм. — Ребята передали слова благодарности жителям Хабаровского края за поддержку, помощь техникой, амуницией и медикаментами. Хочу, чтобы матери, жёны, дети наших героев знали: они уверенно идут к победе над врагом. Для меня было честью вручить заслуженные в боях государственные награды. Среди отличившихся — личный состав 57-й (Бикинской) отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которая освободила Великую Новосёлку в Волновахском районе ДНР и идёт дальше на штурм врага. Ребята, наше дело правое. Враг будет разбит, Победа будет за нами!
В ходе поездки на Донбасс Дмитрий Демешин проверил, как идёт восстановление инфраструктуры в подшефном Хабаровскому краю городе-герое Дебальцево. Он отметил, что запуск бассейна «Локомотив» и спорткомплекса — задача из числа первоочередных — выполняется по графику.
— В некоторых помещениях уже тренируются юные спортсмены, — сказал он. — Это — главный результат.
Командированные в Дебальцево хабаровчане сделали уже многое, в том числе в городской больнице. В ближайшем времени в здании должен заработать лифт, что важно как для местных жителей, так и для бойцов, проходящих в этом медицинском учреждении лечение.
В администрации города прошло совещание с участием представителей местных властей. В рамках встречи был утверждён план мероприятий по восстановлению на 2025 год под руководством главы города Сергея Желновача. Дебальцево — наш соседний регион, и мы будем продолжать поддерживать жителей в их усилиях по возвращению к мирной жизни.
Власти Хабаровского края уделяют огромное внимание вопросу оснащения и снабжения боевых подразделений, направленных в зону СВО из региона. Помимо системной работы по налаживанию поставок и обеспечению всем необходимым, губернатор Демешин на регулярной основе лично выезжает в зону СВО, инспектирует условия быта бойцов, общается с ними и их руководством, принимая на месте необходимые решения.