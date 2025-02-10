Дмитрий Демешин проверил снабжение именных батальонов Хабаровского края в зоне СВО

— Отличный настрой у воинов, ведь они чувствуют, как мы поддерживаем их, ждём домой с Победой, — написал Дмитрий Демешин в своём аккаунте в Телеграм. — Ребята передали слова благодарности жителям Хабаровского края за поддержку, помощь техникой, амуницией и медикаментами. Хочу, чтобы матери, жёны, дети наших героев знали: они уверенно идут к победе над врагом. Для меня было честью вручить заслуженные в боях государственные награды. Среди отличившихся — личный состав 57-й (Бикинской) отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которая освободила Великую Новосёлку в Волновахском районе ДНР и идёт дальше на штурм врага. Ребята, наше дело правое. Враг будет разбит, Победа будет за нами!