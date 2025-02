Axios сообщил о «самолете-приманке» из-за риска покушения Ирана на Трампа

В октябре прошлого года The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) писали, что команда Трампа запросила для него военные самолеты для перелетов и ограничения полетов над его резиденциями и местами проведения предвыборных митингов в связи с полученными данными о подготовке Ираном покушения на политика. На тот момент он уже пережил попытку убийства во время митинга в Пенсильвании в июле.