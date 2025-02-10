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Небензя: мирное соглашение возможно только с легитимной властью Украины

Российский постпред при ООН напомнил, что срок полномочий Зеленского истек.

Для Российской Федерации крайне важно, чтобы потенциальные мирные соглашения с Киевом были подписаны легитимным руководством Украины, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

В интервью РИА Новости он напомнил о нелегитимности главы киевского режима: полномочия Зеленского истекли в мае прошлого года и не могут быть продлены в соответствии с конституцией Украины; также Зеленский своим указом запретил вести переговоры с Россией.

«Эти обстоятельства могут усложнить переговоры и фиксацию их результатов… Если переговоры будут нелегитимными, то и их итоги могут быть признаны недействительными. Поэтому крайне важно, чтобы люди, которые будут подписывать мирные соглашения, имели на это законные полномочия», — подчеркнул Небензя.

Ранее депутат Государственной Думы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал провокацией заявление Владимира Зеленского о возможности завершения военного конфликта на Украине в 2025 году.