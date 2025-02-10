Небензя: мирное соглашение возможно только с легитимной властью Украины

«Эти обстоятельства могут усложнить переговоры и фиксацию их результатов… Если переговоры будут нелегитимными, то и их итоги могут быть признаны недействительными. Поэтому крайне важно, чтобы люди, которые будут подписывать мирные соглашения, имели на это законные полномочия», — подчеркнул Небензя.