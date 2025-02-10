Страны Балтии синхронизировались с ЕС после выхода из энергосистемы БРЭЛЛ

Электросети стран Балтии после отключения от единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ) завершили тестирование работы в автономном режиме и синхронизировались через Литву и Польшу с ЕС. Об этом сообщил журналистам литовский президент Гитанас Науседа.