Десятки законов: Власти России готовят масштабные поправки против кибермошенничества

Ключевые меры включают запрет на использование иностранных мессенджеров для связи с клиентами, обязательную идентификацию через ЕСИА для подачи объявлений на маркетплейсах и маркировку звонков от организаций. Также абонентам сотовых операторов дадут право отказаться от рекламы и спама, а для получения микрозаймов онлайн потребуется биометрическое подтверждение.