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Десятки законов: Власти России готовят масштабные поправки против кибермошенничества

В России готовят масштабные изменения в законодательстве для борьбы с киберпреступностью. Пакет поправок, разработанный по поручению президента Владимира Путина, уже скоро рассмотрит правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишет РБК.

Источник: Life.ru

Ключевые меры включают запрет на использование иностранных мессенджеров для связи с клиентами, обязательную идентификацию через ЕСИА для подачи объявлений на маркетплейсах и маркировку звонков от организаций. Также абонентам сотовых операторов дадут право отказаться от рекламы и спама, а для получения микрозаймов онлайн потребуется биометрическое подтверждение.

Госорганам в рамках оперативно-розыскной деятельности будет предоставлено право запрашивать сведения из информационных систем операторов связи. Также запрещается ввоз, покупка, продажа, хранение и использование иностранных спутниковых систем, запрещённых в России или в ЕврАзЭС.

Ранее адвокат дал совет тем, на кого оформили кредит мошенники. Он рекомендовал незамедлительно обращаться в службу безопасности финорганизации и к юристу.