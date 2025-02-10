Макрон призвал Трампа решать приоритетные проблемы, а не угрожать ЕС

«Во-первых, разве Евросоюз — это ваша первоочередная проблема? Ваша первая проблема — это Китай, так что вам надо сконцентрироваться на этом. Во-вторых, Европа — это ваш союзник, и если вы хотите, чтобы Европа больше занималась инвестициями и вопросами обороны и безопасности, если вы надеетесь на развитие, которое, как я считаю, в интересах США, не надо вредить европейской экономике, угрожая ей тарифами», — сказал он.