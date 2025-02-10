Визит в Беларусь, провели фестиваль студентов, открыли СКЦ. Главное в Башкирии

«Мы решили собрать вас в новом Дворце борьбы, чтобы рассказать, как живёт и развивается наша республика и, главное, показать, что мы всегда ждём вас. Поэтому сегодняшний фестиваль называется “Дома”», — сказал Радий Хабиров, выступая на фестивале. Он отметил, что Башкортостан один из самых быстроразвивающихся регионов России. Республика на первом месте в стране по эффективности реализации промышленной политики, на третьем — в Нацрейтинге состояния инвестклимата, в десятке лучших регионов по уровню научно-технологического развития.