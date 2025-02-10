Визит в Беларусь, провели фестиваль студентов, открыли СКЦ. Главное в Башкирии

Про развитие Зауралья
4 февраля Глава Башкортостана побывал с рабочей поездкой в Баймакском районе. В Сибае Радий Хабиров посетил первый в стране модульный многофункциональный кадровый центр «Работа России». Его построили по нацпроекту «Демография». Здесь к каждому соискателю применяют индивидуальный подход и помогут не только найти работу, но и составить резюме, пройти обучение новой профессии. Глава высоко оценил организацию работы в новом центре.
Башкортостан стал первым регионом, где кадровые центры построили в формате модульных конструкций.
А в селе Ургаза Баймакского района по программе модернизации первичного звена здравоохранения построили новую модульную больницу. Она обслуживает 10 населённых пунктов, где живут более 3 тысяч человек. В здании работают два терапевтических участка и один — педиатрический. Оборудованы специальные кабинеты.
«Если сравнить с тем, что было пять лет назад, мы продвинулись далеко вперёд и значительно укрепили инфраструктуру сельской медицины», — сказал Радий Хабиров, побывав в медучреждении. В республике установили 490 модульных конструкций — ФАПов, сельских участковых больниц, офисов врачебной практики.
Также в этот день в селе Ургаза состоялось открытие нового социально-культурного центра. На первом этаже центра разместились зрительный зал с эстрадой, фойе с выставочной зоной, игровая комната, библиотека, компьютерная студия. На втором — тренажерный зал, детская школа искусств, сообщил Башинформ.
«Это по сути не сельский клуб, это социально-культурный центр, здесь и детская музыкальная школа, художественная школа, спортивная зона есть. Вот такие, в принципе, надо строить, чтобы для жителей удобно было приходить», — поделился Хабиров после осмотра. Сотрудники центра поблагодарили Главу республики за долгожданный подарок.
Следующим пунктом рабочей поездки Главы стало общежитие Зауральского агропромышленного колледжа в Баймаке. В прошлом году здесь при поддержке республики сделали капремонт. А ранее по республиканской программе отремонтировали учебный корпус и мастерские. В колледже готовят востребованных специалистов — трактористов-машинистов, электромонтёров, сварщиков, поваров и кондитеров, швей.
«Благоустраивая общежитие, мы показываем ребятам наше уважение. Они будут созидать будущее республики», — отметил Радий Хабиров. После ремонта общежития в колледж стали поступать ребята из соседних районов. Все выпускники колледжа идут работать по выбранной профессии.
На встрече со студенческим активом Глава ответил на их вопросы. Так, на вопрос о том, как он относится к уклонистам, Радий Хабиров сказал, что «к тем, кто “косит от армии”, я отношусь с жалостью».
Также он поддержал желание одного из студентов заняться фермерством. «У нас есть гранты для начинающих фермеров, есть и другие меры поддержки», — сказал Хабиров. Глава поинтересовался, довольны ли ребята условиями проживания и организацией питания. По словам студентов, после ремонта в общежитии совершенно другие условия — появились кухни, благоустроенные душевые, тренажерные комнаты, даже кафе. «Общежитие колледжа — хороший пример того, как мы должны дальше строить нашу работу с учебными заведениями», — отметил Радий Хабиров.
Также в Баймаке Глава принял участие в открытии бюста выдающемуся госдеятелю республики Зекерии Акназарову. Он почти 25 лет, с 1962 по 1986 год, возглавлял Совет министров Башкирии. По мнению Хабирова, «память о таких людях и понимание того, как они жили, делает нас в эти непростые годы сильнее».
Подводя итоги рабочей поездки, Глава республики отметил, что раньше «было определённое недофинансирование этой территории», в последние годы начали вкладывать в муниципалитет существенные средства. Так, в Баймаке строится школа, поликлиника, ледовый дворец, в Ургазе — водовод. В следующем году сделают дорогу Сибай — Акъяр.
Про достижения ученых
5 февраля, в преддверии Дня науки, Глава Башкирии посетил Уфимский федеральный исследовательский центр РАН, где ознакомился с научными достижениями ученых и провел «Час науки».
Руководитель Института биохимии и генетики рассказала Главе, что учреждение является ведущим институтом в области молекулярной биологии, генетики и принимает участие в нацпроекте «Наука и университеты». В его лабораториях проводят исследования по идентификации биомаркеров онкозаболеваний для выявления факторов риска их развития, изучают генетически модифицированные растения с уникальными свойствами. Ученые института создали самый большой банк данных ДНК медоносной пчелы и разработали методы для определения качества мёда. В целом работают по 65 темам госзадания.
В институте Радий Хабиров принял участие в запуске спектрометра ядерного магнитного резонанса. Он определяет молекулярную структуру веществ. Новый прибор позволит в 1,5−2 раза увеличить пропускную способность спектрометра.
«Во многом благодаря высокому научному потенциалу Башкортостан входит в число ведущих промышленно развитых регионов. Третий год мы в первой десятке Национального рейтинга научно-технологического развития», — сказал Радий Хабиров на «Часе науки». На совещании обсудили инновационные проекты учёных УФИЦ РАН, вопросы реализации исследовательских проектов и меры их поддержки.
Глава республики подчеркнул роль УФИЦ в развитии фундаментальной науки, прикладных исследований и разработок. «Вы выполняете важные исследования, совершаете крупные открытия в области естественных и технических наук», — отметил он и добавил, что республика продолжит оказывать поддержку научного сектора. Так, 3 февраля Радий Хабиров подписал указ о присуждении ежегодной премии «Молодой учёный года». Семь именных премий по 150 тысяч рублей молодые исследователи получат за инновации и разработки в различных областях, информировал Башинформ.
На совещании Глава обозначил ключевые направления, на которых важно сосредоточить усилия. Это подготовка молодых кадров, активное включение в реальную практику развития наукоёмких производств, также исследования ученых должны быть ориентированы на практический результат для инновационных секторов экономики, подчеркнул Хабиров.
Руководители лабораторий представили свои проекты. Среди них — создание НТЦ «Электрохимические накопители энергии», технологии производства суперабсорбирующих полимеров, применение генетических технологий в животноводстве и создание генома башкирской лошади, проект цифровой лаборатории по изучению историко-культурного пространства Евразии.
Глава Башкортостана поддержал инициативы учёных. «Все наши действия, усилия и значительная доля наших ресурсов будут направлены на поддержку науки и научного сообщества», — сказал Хабиров. Он поблагодарил учёных за активную работу и вручил им госнаграды.
8 февраля, поздравляя ученых с Днем российской науки, Глава республики отметил, что Башкортостан последовательно укрепляет свои позиции в научной сфере. Третий год подряд республика входит в Топ-10 Нацрейтинга научно-технологического развития. В вузах и научных организациях республики открыли 18 молодёжных лабораторий, шесть мегалабораторий, запустили передовую инженерную школу. Республика лидирует в стране по мерам поддержки молодых учёных. Свою традиционную рубрику #ЖЗЛ_Башкортостан Радий Хабиров посвятил молодым учёным межвузовского кампуса Евразийского НОЦ.
Про фестиваль студентов
5 февраля в Уфе впервые состоялся фестиваль студентов республики #Дома. Мероприятие собрало на площадке нового Дворца борьбы около 2000 студентов Башкортостана, а также выходцев из республики, которые учатся в вузах 16 регионов России и за рубежом. Для ребят подготовили насыщенную программу и презентовали возможности республики.
В фестивале принял участие Глава республики. До начала мероприятия в фойе дворца он осмотрел интерактивную выставку и ярмарку вакансий. На ней свои возможности представили крупнейшие предприятия.
«Мы решили собрать вас в новом Дворце борьбы, чтобы рассказать, как живёт и развивается наша республика и, главное, показать, что мы всегда ждём вас. Поэтому сегодняшний фестиваль называется “Дома”», — сказал Радий Хабиров, выступая на фестивале. Он отметил, что Башкортостан один из самых быстроразвивающихся регионов России. Республика на первом месте в стране по эффективности реализации промышленной политики, на третьем — в Нацрейтинге состояния инвестклимата, в десятке лучших регионов по уровню научно-технологического развития.
С одним из участников форума Глава сыграл в настольный теннис. Всем ребятам он пожелал успехов в учебе, труде и спорте. Активистам Радий Хабиров вручил почётные знаки «Доброволец Башкортостана» и госнаграды.
По количеству молодежи Башкортостан занимает первое место в ПФО. В вузах и колледжах республики учатся 200 тысяч ребят, несколько тысяч учатся в других регионах. «Мы хотим дать понять, что они школу окончили, поступили, на этом все не кончается, республика их ждет», — подчеркнул Радий Хабиров.
Про героев СВО
В феврале в республике стартует программа подготовки кадров «Герои Башкортостана». Об этом 3 февраля сообщил Глава региона.
«Будем готовить управленческие кадры для республики из числа тех, кто является участником специальной военной операции», — заявил Радий Хабиров на совещании правительства. И поручил своей администрации завершить подготовительную работу к запуску проекта.
Участников республиканской кадровой программы будут определять на конкурсной основе. По его итогам они получат персональных наставников из числа региональных руководителей и смогут пройти обучение современным методам и технологиям управления, передал Башинформ.
Напомним, по федеральному проекту «Время героев», инициированному Владимиром Путиным, от Башкортостана подготовку проходят герои СВО Оскар Ситдиков, Степан Белов и Борис Дудко.
4 февраля в селе Ургаза Баймакского района Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников спецоперации. Глава выразил им искренние соболезнования и передал ордена генерала Шаймуратова, которым погибшие воины награждены посмертно за мужество и героизм при выполнении боевых задач.
«Каждый из них до конца выполнил свой долг. Это настоящие герои, и наша общая задача — беречь память о них», — сказал Хабиров. Он поблагодарил родителей за воспитание настоящих мужчин и напомнил, что в Республиканском кардиоцентре разработали спецпрограмму оздоровления. «Важно, чтобы вы берегли себя, заботились о своём здоровье, многим надо помогать воспитывать внуков», — отметил Глава. По ряду просьб родителей участников СВО руководитель региона дал поручения.
Про визит в Беларусь
7 февраля в Минске Радий Хабиров возложил венок к монументу Победы, почтив память погибших в Великой Отечественной войне.
Также встретился с послом России в Беларуси Борисом Грызловым. Они обсудили пути укрепления сотрудничества и интеграции в различных направлениях.
Предметный разговор о развитии башкирско-белорусских отношений состоялся на встрече Радия Хабирова с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что между Беларусью и Башкортостаном есть ряд совместных проектов. В их числе — производство тракторов, троллейбусов, трамваев и другой техники. По словам Лукашенко, с Башкортостаном комфортно работать. Также у Беларуси и Башкирии есть все, чтобы нарастить взаимный товарооборот и превзойти отметку в 320 млн долларов.
«Для нас Беларусь — не просто внешнеэкономический партнер. Это братская для нас республика. У нас полное взаимопонимание», — подчеркнул на встрече Радий Хабиров, отметив, что каждый год Башкортостан увеличивает импорт из Беларуси и эта работа будет продолжена.
В числе обсуждавшихся проектов — создание башкирско-белорусского инвесткластера. Успешно развивается сотрудничество белорусского МАЗа с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом, ежегодно в Уфе производят более 300 троллейбусов. Лукашенко выразил готовность удовлетворить спрос Башкирии на дорожную технику и вместе работать по производству техники. На встрече обсуждались также вопросы экспорта продовольственных товаров в Башкирию, сотрудничество по созданию беспилотников.
«Башкортостан для нас очень важный регион России, с которым мы хотели бы сотрудничать. Во-первых, он очень развитый, продвинутый. А во-вторых, это центр европейской территории России и, работая у вас, можно считать, мы будем работать и в соседних регионах», — подчеркнул Лукашенко.
Широкий спектр вопросов, касающихся разных отраслей, Глава Башкирии обсудил на встрече с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. В частности, они говорили о кооперации по крупным предприятиям, развитии программы «Башкирско-белорусское долголетие», сотрудничестве в сфере спорта, сообщил Башинформ.
После журналистам в Минске Глава Башкирии рассказал, что на встречах обсуждались основные положения дорожной карты по развитию сотрудничества. По его словам, сейчас Башкирия и Беларусь вышли на траекторию более глубокой кооперации и очень интенсивных взаимных встречных действий.
«Например, мы идём по пути открытия нашего рынка для белорусских товаров лёгкой промышленности», — поделился Хабиров. «Посмотрели, как идут дела по крупным нашим предприятиям в части кооперации. Например, совместный проект МАЗа и Уфимского троллейбусно-трамвайного завода по выпуску троллейбусов». Также Белоруссия предложила Башкирии выгодные финансовые инструменты для приобретения белорусской техники. «Я дам поручение своим коллегам проанализировать новое предложение», — сказал Радий Хабиров. В рамках программы «Башкирско-белорусское долголетие» Башкирия предложила Беларуси организовать аналогичную программу и для своих ветеранов. В уфимском Дворце борьбы провести большой юношеский турнир по борьбе. Также Башкирия и Белоруссия договорились об участии в проектах, связанных с празднованием 80-летия Великой Победы, подвёл итоги визита Радий Хабиров.
Про особенную Спартакиаду
На минувшей неделе в уфимском Дворце борьбы торжественно открылась первая Всероссийская зимняя Спартакиада спорта глухих «Мы вместе. Спорт». Чтобы показать свою силу, волю и стремление к победе, в столицу Башкортостана приехали более 800 спортсменов из 32 регионов страны.
«Это очень мужественные люди, влюбленные в спорт и в саму жизнь. Они достигают больших высот и своими успехами мотивируют других», — отметил Радий Хабиров. Он приветствовал участников Спартакиады на жестовом языке, пожелав всем удачи.
Участников соревнований также поприветствовали вице-премьер — министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов, президент Федерации спорта глухих РФ Дмитрий Ребров и другие почетные гости. С красочными номерами выступили ведущие творческие коллективы Башкортостана, московский театр мимики и жеста. Официальная часть церемонии началась с парада флагов регионов-участников, а также исполнения гимнов на жестовом языке.
Первые состязания начались 7 февраля, среди них футзал, горные лыжи, шахматы, хоккей, кёрлинг. Основная часть соревнований состоится в Уфе, по отдельным видам — в Ишимбае и Абзелиловском районе, сообщил Башинформ.
«У Башкортостана большой опыт организации крупных мероприятий, в том числе и для спортсменов с особенностями здоровья. И очень ценно, что нашу республику вновь выбрали местом проведения такого масштабного турнира», — отметил Радий Хабиров. Спартакиада продлится до 16 февраля.