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Лукашенко: Беларусь и Иран на протяжении многих лет остаются друзьями и партнерами

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана и народ этой страны с 46-й годовщиной победы Исламской революции — события, которое является ярким символом независимости, суверенитета и национальной идентичности Ирана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Приятно отметить, что на протяжении многих лет наши страны остаются друзьями и партнерами, а белорусско-иранские отношения характеризуются положительной динамикой развития во всех сферах», — говорится в поздравлении.

Глава государства упомянул о первой встрече с Масудом Пезешкианом, которая прошла в Казани в атмосфере полного взаимопонимания. «Обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки дня подтвердил общую направленность на осуществление всех ранее достигнутых договоренностей, — подчеркнул Президент. — Рассчитываю на продолжение нашего диалога в Минске в рамках Вашего официального визита».

Александр Лукашенко пожелал Масуду Пезешкиану доброго здоровья и успешного осуществления планов и начинаний, а всем гражданам Ирана — согласия и процветания.

Лукашенко Александр