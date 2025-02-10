Лукашенко: Беларусь и Иран на протяжении многих лет остаются друзьями и партнерами

Глава государства упомянул о первой встрече с Масудом Пезешкианом, которая прошла в Казани в атмосфере полного взаимопонимания. «Обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки дня подтвердил общую направленность на осуществление всех ранее достигнутых договоренностей, — подчеркнул Президент. — Рассчитываю на продолжение нашего диалога в Минске в рамках Вашего официального визита».