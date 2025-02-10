Лукашенко: Беларусь и Иран на протяжении многих лет остаются друзьями и партнерами

«Приятно отметить, что на протяжении многих лет наши страны остаются друзьями и партнерами, а белорусско-иранские отношения характеризуются положительной динамикой развития во всех сферах», — говорится в поздравлении.
Глава государства упомянул о первой встрече с Масудом Пезешкианом, которая прошла в Казани в атмосфере полного взаимопонимания. «Обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки дня подтвердил общую направленность на осуществление всех ранее достигнутых договоренностей, — подчеркнул Президент. — Рассчитываю на продолжение нашего диалога в Минске в рамках Вашего официального визита».
Александр Лукашенко пожелал Масуду Пезешкиану доброго здоровья и успешного осуществления планов и начинаний, а всем гражданам Ирана — согласия и процветания.