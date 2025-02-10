Мэр Самары провел встречу с жителями Промышленного района

Одной из тем в ходе обсуждения стало благоустройство парка «Воронежские озера». Мэр лично осмотрел территорию и подтвердил необходимость восстановления водоемов. Проект уже готов и прошел все экспертизы. В этом году начнется бурение скважин для наполнения озер. Также на встрече обсудили проект мини-парка «Дубовая роща».