Мэр Самары провел встречу с жителями Промышленного района

Мэр Самары Иван Носков встретился с жителями Промышленного района. Основные вопросы касались благоустройства, дорог и развития района. Об этом глава города сообщил в своем телеграм-канале.
«Такие встречи будут постоянными в каждом районе. Они помогут дать оценку работе глав районов с людьми на местах», — написал Иван Носков.
Одной из тем в ходе обсуждения стало благоустройство парка «Воронежские озера». Мэр лично осмотрел территорию и подтвердил необходимость восстановления водоемов. Проект уже готов и прошел все экспертизы. В этом году начнется бурение скважин для наполнения озер. Также на встрече обсудили проект мини-парка «Дубовая роща».
Важным вопросом стали плохие дороги и тротуары у школ и детсадов. В этом году запустят программу ремонта, синхронизировав ее с коммунальными службами, чтобы избежать лишних раскопок.