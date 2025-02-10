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Мэр Самары провел встречу с жителями Промышленного района

В Самаре обсудили благоустройство парка «Воронежские озера» в Промышленном районе.

Источник: телеграм-канал Ивана Носкова

Мэр Самары Иван Носков встретился с жителями Промышленного района. Основные вопросы касались благоустройства, дорог и развития района. Об этом глава города сообщил в своем телеграм-канале.

«Такие встречи будут постоянными в каждом районе. Они помогут дать оценку работе глав районов с людьми на местах», — написал Иван Носков.

Одной из тем в ходе обсуждения стало благоустройство парка «Воронежские озера». Мэр лично осмотрел территорию и подтвердил необходимость восстановления водоемов. Проект уже готов и прошел все экспертизы. В этом году начнется бурение скважин для наполнения озер. Также на встрече обсудили проект мини-парка «Дубовая роща».

Важным вопросом стали плохие дороги и тротуары у школ и детсадов. В этом году запустят программу ремонта, синхронизировав ее с коммунальными службами, чтобы избежать лишних раскопок.