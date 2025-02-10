В МИД рассказали, что может быть основой для переговоров по Украине

«Основой для будущих договоренностей могут стать наработки переговоров 2022 года, касающиеся нейтрального внеблокового безъядерного статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации, неразмещения на ее территории иностранных баз и войск, разумеется, при учете реалий “на земле” и позиций, озвученных президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года», — сказал он.