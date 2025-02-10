«Основой для будущих договоренностей могут стать наработки переговоров 2022 года, касающиеся нейтрального внеблокового безъядерного статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации, неразмещения на ее территории иностранных баз и войск, разумеется, при учете реалий “на земле” и позиций, озвученных президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года», — сказал он.
В МИД рассказали, что может быть основой для переговоров по Украине
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Основой для будущих переговоров по Украине могут стать наработки документа 2022 года по ее внеблоковому безъядерному статусу, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.