Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко ждет с визитом президента Ирана

МИНСК, 10 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил иранского коллегу Масуда Пезешкиана и народ этой страны с 46-й годовщиной победы Исламской революции, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

Победа является ярким символом независимости, суверенитета и национальной идентичности Ирана.

По словам Лукашенко, уже много лет Минск и Тегеран остаются друзьями и партнерами, а отношения между двумя странами характеризуются положительной динамикой развития во всех сферах.

Глава государства упомянул о первой встрече с Пезешкианом, она прошла в Казани «в атмосфере полного взаимопонимания». Президенты тогда обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня.

Рассчитываю на продолжение нашего диалога в Минске в рамках вашего официального визита.

подчеркнул Лукашенко

Президент пожелал Пезешкиану здоровья и осуществления планов и начинаний, а всем иранцам — согласия и процветания.

Лукашенко Александр