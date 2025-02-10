Лукашенко ждет с визитом президента Ирана

Победа является ярким символом независимости, суверенитета и национальной идентичности Ирана.
По словам Лукашенко, уже много лет Минск и Тегеран остаются друзьями и партнерами, а отношения между двумя странами характеризуются положительной динамикой развития во всех сферах.
Глава государства упомянул о первой встрече с Пезешкианом, она прошла в Казани «в атмосфере полного взаимопонимания». Президенты тогда обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня.
Рассчитываю на продолжение нашего диалога в Минске в рамках вашего официального визита.
Президент пожелал Пезешкиану здоровья и осуществления планов и начинаний, а всем иранцам — согласия и процветания.