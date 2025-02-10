Дмитрий Демешин совершил рабочую поездку в зону специальной военной операции

«Хабаровские специалисты продолжают работать в Дебальцево. Я вновь побывал в нашем подшефном городе, чтобы уточнить план восстановительных работ. В числе первоочередных задач — запуск бассейна “Локомотив” и всего спорткомплекса. Работа идет по графику. В некоторых помещениях уже тренируются юные спортсмены, и это главный результат. В зале бокса девчонки готовятся к соревнованиям! В горбольнице мы уже многое сделали. Сейчас надо решить вопрос с ремонтом лифта. Существенный вопрос, здесь проходят лечение не только местные жители, но и наши бойцы. В администрации города провели совещание с местными властями. Сверили с главой города Сергеем Желновачем график восстановительных работ на 2025 год. Дебальцево — наш братский регион, и мы продолжим помогать его жителям возвращаться к мирной жизни», — заявил губернатор края.