Дмитрий Демешин совершил рабочую поездку в зону специальной военной операции

В ходе командировки в зону СВО губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин проинспектировал, как организован быт бойцов, ушедших на фронт из Хабаровского края. Глава региона также обсудил с руководством отряда БАРС «Сармат» вопросы оснащения и укомплектования боевого подразделения. Кроме того, Дмитрий Демешин проверил ход восстановительных работ в подшефном Дебальцево.
«На Донбассе вместе с командованием Восточного военного округа встретился с нашими ребятами-дальневосточниками. Предпочитаю из первых уст узнавать, что именно сегодня надо бойцам, в чем может помочь Хабаровский край и его жители. В расположение приехал не с пустыми руками — передал очередную партию гуманитарной помощи, специального снаряжения и техники. Собирали всем нашим регионом», — отметил Дмитрий Демешин.
В ходе инспекции на территории Дебальцево губернатор края отметил, что работы ведутся по графику: активно восстанавливается бассейн «Локомотив» и весь спорткомплекс, где уже тренируются юные спортсмены. Не менее важным является восстановление больницы.
«Хабаровские специалисты продолжают работать в Дебальцево. Я вновь побывал в нашем подшефном городе, чтобы уточнить план восстановительных работ. В числе первоочередных задач — запуск бассейна “Локомотив” и всего спорткомплекса. Работа идет по графику. В некоторых помещениях уже тренируются юные спортсмены, и это главный результат. В зале бокса девчонки готовятся к соревнованиям! В горбольнице мы уже многое сделали. Сейчас надо решить вопрос с ремонтом лифта. Существенный вопрос, здесь проходят лечение не только местные жители, но и наши бойцы. В администрации города провели совещание с местными властями. Сверили с главой города Сергеем Желновачем график восстановительных работ на 2025 год. Дебальцево — наш братский регион, и мы продолжим помогать его жителям возвращаться к мирной жизни», — заявил губернатор края.
Отметим, власти Хабаровского края уделяют огромное внимание вопросу оснащения и снабжения боевых подразделений, направленных в зону СВО из региона. Помимо системной работы по налаживанию поставок и обеспечению всем необходимым, губернатор Дмитрий Демешин на регулярной основе лично выезжает в зону СВО, инспектирует условия быта бойцов, общается с ними и их руководством, принимая на месте необходимые решения.