Банковские счета мигрантов начали блокировать в Екатеринбурге

«Уведомлений никаких не было, я внезапно обнаружил, что счет заблокирован: пытался картой оплатить проезд в общественном транспорте. У меня несколько карт, и только одна пока попала под блокировку. В итоге дозвонился на горячую линию банка, там сказали, что счет заблокирован из-за того, что я попал в реестр. У меня документы в идеальном порядке», — передает Е1 слова Дмитрия, гражданина Казахстана, проживающего в Екатеринбурге.