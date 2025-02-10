Банковские счета мигрантов начали блокировать в Екатеринбурге

В Екатеринбурге начали блокировать банковские счета мигрантов, попавших в реестр нелегалов. Об этом сообщили сразу несколько жителей города. Среди них есть и те, кто находится в РФ законно.
«Уведомлений никаких не было, я внезапно обнаружил, что счет заблокирован: пытался картой оплатить проезд в общественном транспорте. У меня несколько карт, и только одна пока попала под блокировку. В итоге дозвонился на горячую линию банка, там сказали, что счет заблокирован из-за того, что я попал в реестр. У меня документы в идеальном порядке», — передает Е1 слова Дмитрия, гражданина Казахстана, проживающего в Екатеринбурге.
Дмитрий записался на прием в МВД, где обещали уточнить причину. Сам мужчина считает, что попал в реестр нелегалов по ошибке.
Специальный реестр иностранных граждан, в отношении которых вынесено решение о депортации, начал работать в России 5 февраля. На таких иностранцев теперь накладывается ряд ограничений, связанных с невозможностью покинуть место пребывания, купить недвижимость, а также устроить своих детей в школы и детские сады. Кроме этого, спикер парламента Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме готовят законодательные инициативы, связанные с медицинским освидетельствованием иностранных граждан, прибывающих в Россию.