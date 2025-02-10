Алексей Емелюков утвержден в должности министра строительства Приангарья

Алексею Емелюкову 32 года, он выпускник Иркутского и Байкальского госуниверситетов. В 2017 году пришел на работу в управлении капитального строительства регионального минстроя, где прошел путь от консультанта до начальника отдела капитальных вложений. В 2021 году стал начальником управления строительства социальных объектов. В 2022 году получил должность заместителя, в 2023 году — первого заместителя министра строительства Иркутской области.