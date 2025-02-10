Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Емелюков утвержден в должности министра строительства Приангарья

Министром строительства Иркутской области назначен Алексей Емелюков.

Источник: Reuters

С октября 2024 года он исполнял обязанности главы минстроя. Прежний руководитель, Александр Галкин, получил повышение — назначен на должность зампредседателя правительства Приангарья.

Алексею Емелюкову 32 года, он выпускник Иркутского и Байкальского госуниверситетов. В 2017 году пришел на работу в управлении капитального строительства регионального минстроя, где прошел путь от консультанта до начальника отдела капитальных вложений. В 2021 году стал начальником управления строительства социальных объектов. В 2022 году получил должность заместителя, в 2023 году — первого заместителя министра строительства Иркутской области.