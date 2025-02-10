Лукашенко обратился к президенту Ирана Пезешкиану, сказав про визит в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 февраля 2025 года обратился к президенту Ирана Масуду Пезешкиану и народы страны, поздравил с 46-й годовщиной победы Исламской революции и сказал про визит в Беларусь. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении обратил внимание на то, что на протяжении многих лет Беларусь и Иран остаются друзьями и партнерами. Он уточнил, что отношения двух стран характеризуются положительной динамикой во всех сферах.
Президент Беларуси вспомнил про первую встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, состоявшуюся в Казани в атмосфере полного понимания. Александр Лукашенко подчеркнул, что обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки дня подтвердил общую направленность на осуществление всех ранее достигнутых договоренностей.
— Рассчитываю на продолжение нашего диалога в Минске в рамках Вашего официального визита, — заявил глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал отношения Беларуси и Ирана: «Мы оказались в одной лодке и абсолютно не сожалеем об этом».
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